Vene asevälisminister: meie suhted USA-ga ei ole veel päris põhjas

«Mis puutub sellesse, kas me oleme päris põhjas, ma ei arva, et me oleme, jumal tänatud, ning teatud aspektides on endiselt teatud liikumist, kõik ei ole lootusetu,» ütles Rjabkov vastuseks küsimusele, kas ligi aasta pärast Joe Bideni saamist USA presidendiks on suhted Venemaaga päris põhjas nagu tema eelkäija Donald Trumpi ametiaja lõpus.

Rjabkov märkis, et Venemaa esitatud ettepanekud julgeolekutagatiste kohta näitavad, et on põhjust mureks ja et sellega tuleb tegeleda.

Vastates küsimusele kahetasandilise lähenemise kohta, millest ta teatas eelmise aasta lõpus suhetes USA-ga - totaalne heidutamine ja selektiivne dialoog, ütles Rjabkov, et selline lähenemine on tema arvates ainus viis praeguses olukorras.

«Kuid see on minu subjektiivne arvamus,» lisas ta.

«Kuid ma tean üht asja: me peame looma, nagu nüüd on moes Bideni administratsiooni kõrgetel ametnikel öelda, et tuleb luua stabiilsed ja ennustatavad suhted Moskvaga, stabiilsed ja ennustatavad suhted Washingtoniga. See on saavutatav näidates tõsidust meie lähenemistes ning kavatsustes erinevates valdkondades, kuid mitte tõrjudes dialoogi,» ütles Vene asevälisminister.