Kuberner: Texas alustas Mehhiko piirile oma tara ehitamist

«Texas teeb seda, mis on tõesti enneolematu samm ükskõik millisele osariigile selles riigis,» ütles Abbott pressikonverentsil. Tema sõnul on tegemist «müüriga meie piiril, mis tagab ja kaitseb USA ja meie enda osariigi suveräänsust».

Seda «on vaja ühel ainsal põhjusel, ja seepärast, et Bideni administratsioon ei ole suutnud oma tööd teha», ütles Abbott Rio Grandes.

Kuberner, kes on öelnud, et tal on ambitsioonid saada Valgesse Majja, mõistis hukka Bideni piiripoliitika «letaalsed tagajärjed».