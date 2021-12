Kuhjuvate pingete valguses Ukraina piiril – USA luureagentuuride hinnangul on Ukraina piirile koondunud ligikaudu 175 000 Vene sõjaväelast, kes on valmis sissetungiks Ukrainasse – on nii ameeriklased kui Moskva väljendanud valmisolekut dialoogi järele pingete leevendamiseks.