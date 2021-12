Esimese riigina on seni lukku minemisest teatanud Holland. Peaminister Mark Rutte sõnas laupäeval, et kuni 14. jaanuarini jäävad suletuks kõik mitteelutähtsad poed, restoranid, baarid ja kinod. Ka koolid on suletud kuni 9. jaanuarini. Lisaks on Hollandis piiratud kodus käivate külaliste arv: külla võib lasta kuni kaks külalist korraga senise nelja asemel, välja arvatud esimesel jõulupühal 25. detsembril.