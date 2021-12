Tänane blogipostitus on viimane, lendasime Kabulist juba nädalavahetusel õnnelikult kodumaale. Kabuli lennujaamas nägime lõpuks kogu meie reisi esimesi naisametnikke. Taliban on küll lubanud, et «stabiilsuse saabudes» lastakse naised jälle riigiametitesse tööle, aga see on hea küsimus, mis on Afganistanis stabiilsus ja millal see saabub?