Sellisest võimalusest annab märku tõsiasi, et Kim Jo-jong seisis poliitbüroo liikmete kõrval möödunud reedel toimunud mälestusteenistusel tema isa Kim Jong-ili kümnenda surma-aastapäeva auks.

Kim Jo-jong on riigiasjade komisjoni liige ja Töölispartei keskkomitee propaganda ja agitatsiooni osakonna direktori esimene asetäitja. Arvatakse, et ta on teeninud kahel korral poliitbüroo mittealalise liikmena.