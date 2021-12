POSTIMEES ITAALIAS ⟩ 48 aastat meditsiiniõena: kuidas eestlased sattusid Itaalias kujundama Euroopa tulevikku

Euroopa kultuurihällis Firenzes aset leidnud Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil, mis keskendus demokraatiale ning Euroopa väärtustele, jäi kõlama mure õigusriikluse üle ning soov ühtlasema Euroopa Liidu järele. Konverentsil osalenud eestlaste sõnul oli korraldusliku poole pealt vajaka jäämisi, kuid üldkokkuvõttes on nad üritusega rahul ning loodavad, et nende koostatud soovitustest on ka päriselt kasu.