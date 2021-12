Ajal, mil Euroopa vaevleb energiakriisis, mis on käinud käsikäes Venemaalt imporditava gaasi järsu vähenemise ning elektrihindade tõusuga, teenib Venemaa riiklik maagaasi tarneettevõte Gazprom rekordtulu. See omakorda on pannud aluse spekulatsioonidele, et Gazprom manipuleerib teadlikult gaasitarnemahuga, mis võimaldab kujundada gaasihinda, maksimeerida kasumit ja suurendada Venemaa mõjuvõimu Euroopas.