Nii näiteks tuvastas USA sõjavägi 2017. aastal ühe Iraagis Mosuli linna lääneserval asuva elumaja islamiterroristliku rühmituse ISIS liikmete ööbimispaigana ja lisasid selle sihtmärkide nimekirja. Kavandatud rünnakupäeval märkasid jälgijad aga maja katusel kolme last.

See tekitas kõhkluse, et ehk pole Al-Tanaki linnaosas paiknev hoone vaid ISISe kasutuses. Päev hiljem täiendas sihtmärke seadev meeskond n-ö ohvrihinnangu töölehte, lisades sinna ka kolm last. USA jõukasutusreeglid annavad rünnaku planeerijatele õiguse teadlikult tappa tsiviilisikuid, sealhulgas lapsi, kui arvatav ohvrite arv pole ülemäärane võrreldes eeldatava sõjalise eelisega, mida rünnak pakub.