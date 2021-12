WHO juht: 2022 peab olema pandeemiale lõputegemise aasta

Aastalõpu pidustuste lähenedes ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, et on parem sündmused «praegu tühistada ja tähistada hiljem, kui tähistada praegu ja leinata hiljem».

«2022 peab olema aasta, mil teeme pandeemiale lõpu,» sõnas Tedros.

Tedros toonitas, et riigid peaksid ohjeldama pühadega seotud riiklikke üritusi, sest rahvahulkade kogunemine oleks omikrontüvele täiuslik platvorm levikuks.

«Nüüd on kindlaid tõendeid selle kohta, et omikrontüvi levib oluliselt kiiremini kui deltavariant,» sõnas Tedros.

Koroonaviiruse omikrontüve on leitud 89 riigis ja kohtades, kus viirus levib kogukonnas, kahekordistub nakkuste arv iga 1,5 kuni kolme päeva järel, kinnitati laupäeval WHO ülevaates.

Omikroni märkimisväärne kasvueelis deltatüve eest tähendab, et sellest saab ilmselt domineeriv viirusetüvi riikides, kus uus tüvi levib kohapeal.

WHO märkis, et omikron levib kiiresti ka riikides, kus vaktsineerituse määr on kõrge või kus oluline osa rahvastikust on koroonaviirusest tervenenud.

Pole teada, kas omikroni kiire leviku põhjuseks on see, et tüvi läheb mööda olemasolevast immuunsusest või on lihtsalt nakkavam kui eelmised viirusevariandid või kombinatsioon mõlemast, lisas WHO.

Teised olulised küsimused omikroni kohta on vastuseta, sealhulgas see, kui tõhusad on olemasolevad koroonavaktsiinid selle tüve osas. Põhjapanevat infot pole ka selle kohta, kui haigeks omikrontüvi koroonapatsiendid teeb, kinnitas WHO.