Valgevene ja Poola tõkestavad ÜRO juurdepääsu piirile

Tuhanded migrandid – peamiselt Lähis-Idast – on Valgevenes nädalaid sageli kibedates tingimustes telkinud, lootes ületada Poola piiri ja siseneda Euroopa Liitu.

Teatavasti on karmides oludes surnud mitu inimest.

Lääs süüdistab Valgevenet rändevoo kavandamises, et survestada blokki, mis on kehtestanud sanktsioonid seoses opositsiooni ja sõltumatu meedia represseerimisega.

Valgevene eitab seda ja on kutsunud EL-i tungivalt üles migrante vastu võtma.

Ta ütles, et piirile juurdepääsu omamata küsitlesid ÜRO töötajad 31 inimest, kes olid selle aasta augustist novembrini Valgevene kaudu Poolasse saabunud.

Throsselli sõnul kinnitas enamik ÜRO meeskonna küsitletuist, et Valgevene poolel olid julgeolekujõud neid peksnud või ähvardanud.

Nad ütlesid ka, et «Valgevene julgeolekujõud sundisid neid piiri ületama, andes neile juhiseid, millal ja kus seda teha, ning takistasid inimestel lahkuda piirialalt, et Minskisse naasta.»

«Mitmed küsitletud ütlesid, et Valgevene julgeolekutöötajad nõudsid toidu ja vee eest tohutuid summasid,» ütles ta.

Uurijad on kuulnud ka arvukalt teateid inimeste, sealhulgas laste ja varjupaigataotlejate «viivitamatust ja automaatsest Poolast Valgevenesse tagasisaatmisest», ütles Throssell, viidates, et paljud on ületanud piiri «mitu korda mõlemas suunas».