Hiina on lubanud, et peagi algavad 2022. aasta taliolümpiamängud on esimesed, mis toimuvad täielikult tuule- ja päikeseenergia najal ning on võimekuse suurendamiseks ehitanud hulgaliselt energiajaamu. Aktivistide sõnul tähendab see aga, et tavalistele inimestele kuuluv maa lihtsalt hõivatakse.