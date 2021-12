Zelenskõi: Ukraina on valmis täitma Minski leppeid

«Ütleme avalikult, et oleme dialoogiks valmis. Meil ​​on vaja, et Venemaa pool ütleks, et nad on valmis. Isegi kui nad räägivad Minski kõneluste etappide elluviimisest, ütleme meie: oleme valmis täitma,» ütles Zelenskõi Ukraina suursaadikute aastakonverentsil.

«Panime isegi kirja 10 sammu, kuidas seda väga kiiresti teostada. Keeruline dokument. Kümme sammu, mis hõlmavad Normandia formaati ja USA-d,» lisas riigipea.

Zelenskõi pidas võimalikuks nii isiklikult kohtuda Vene presidendi Vladimir Putiniga kui ka luua Donbassi olukorra lahendamiseks uusi läbirääkimisplatvorme, mis eksisteerivad paralleelselt Normandia nelikuga.

«Usun, et peame tegema kõik selleks, et üles ehitada erinevaid kohtumiste formaate... Seal on Normandia, USA presidendi ja Venemaa presidendi vahel on eraldi suhtlus. Tean, et vestlusi on erinevatel tasanditel... . Ja meil on erinevad vestlused. Käib selline mitme vektoriga vestlus,» ütles Zelenskõi, vastates küsimusele Putiniga isikliku kohtumise võimaluse kohta.

Riigipea ütles, et USA president Joe Biden andis talle Washingtoni ja Moskva vaheliste läbirääkimiste kohta palju olulisi üksikasju. Zelenskõi möönis võimalust pidada Putiniga nii kahepoolne isiklik kohtumine kui ka kolmepoolseid läbirääkimisi Bideni kaasamisega.

«Kõik töötavad ja võib-olla õnnestub meil korralda kahepoolne, võib-olla kolmepoolne kohtumine,» ütles Zelenskõi.

Ta teatas, et on valmis Putiniga läbi rääkima mis tahes formaadis.

«Kõik sõnumid on avalikud. Räägime avalikult, et oleme valmis Vene Föderatsiooniga kohtuma. Me ei karda seda. Igas formaadis, ükskõik millise meie partneriga, et keegi ei solvuks. Aga solvumisi vaatan ma viimases järjekorras, sest oleme ka valmis ka silmast-silma otsedialoogiks, vahet pole mis formaadis,» rääkis Zelenskõi.

Ta lisas ka, et Ukraina ja Vene presidendi administratsioonid räägivad sellest, milline võiks olla kohtumise päevakord.