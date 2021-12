Ungari peaminister süüdistas Brüsselit sabotaažis

Kõrgemad EL-i ametnikud on öelnud, et Ungari ja Poola ei saa tõenäoliselt tänavu EL-i miljardite eurode suuruse pandeemiaabi esimest makset seoses tüliga demokraatlike normide täitmise ja asüülitaotlejate kohtlemise üle.

«Kogu protsess on Euroopa ühtsuse ja tuleviku vaatepunktist kõige brutaalsem sabotaaž. See on see, mis lõhub EL-i,» ütles Orbán ajakirjanikele oma iga-aastasel üle kolme tunni väldanud pressikonverentsil.

«Reaalsus on see, et meil tuleb peatada migrandid piiridel... Seda saab saavutada ühe asjaga: Euroopa asüülireeglite muutmise läbi, kuid see protsess pole isegi veel alanud... Ma loodan, et vahepeal ei kehtesta nad meile trahve,» ütles Orbán.