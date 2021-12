Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Pidev kartmine elu pärast ja seljataha vaatamine on Afganistanis naiste õiguste eest võitlejatele osa argipäevast pärast Talibani võimuletulekut tänavu augustis.

Arifa Fatimiga koos sügisel Kabulis Talibani-vastaseid naiste meeleavaldusi korraldanud ajakirjanik Fawzia Wahdat sai terve sügise konkreetseid ähvardusi: kui sa protestimist ja naiste õiguste nõudmist ei lõpeta, siis tapame su abikaasa. Kuu aega tagasi viis keegi ähvarduse täide. Auto, milles istus Fawzia samuti ajakirjanikust mees Hamid Salani ja veel üks mees, lasti õhku. Mõlemad mehed said surma. ISIS seda rünnakut enda peale ei võtnud, millest naisaktivistid tegid järelduse, et see oli Talibani kätetöö, kuigi muid fakte peale ähvarduste neil pole. Iseseisvalt neil muidugi polegi võimalik uurida plahvatuse tagamaid.