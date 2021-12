Veetsin lõppeval aastal Ukraina eri paigus kokku 91 päeva ning jälgin pidevalt Ukraina päevakajalisi teemasid, ent tunnen mõnikord ikkagi, et kõike ei jõua hoomata, sest see riik ja ühiskond on pidevas muutumises. Pilt on kirju ja igav ei ole kunagi, sest ennaktempos arengule järgneb aeg-ajalt taandareng ning sündmuste kaleidoskoop pöörleb suure kiirusega nii päri- kui ka vastupäeva.