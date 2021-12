Putin: me ei taha USA-lt suulisi kinnitusi, vaid siduvaid tagatisi

«Meil on vaja pikaajalisi õiguslikult siduvaid tagatisi (julgeoleku kohta). Me teiega teame väga hästi, et ei ole õiguslikke tagatisi, sest USA astub kergesti välja kõigist rahvusvahelistest lepingutest, mis ühel või teisel põhjusel muutuvad ebahuvitavaks, selgitades seda millegagi või üldse mitte midagi selgitades,» ütles Putin Vene kaitseministeeriumi laiendatud kolleegiumil.