Poola tõrjus süüdistusi nuhkvara kasutamisest poliitilistel eesmärkidel

«Väide, et Poola teenistused kasutasid operatiivmeetodeid poliitilistel eesmärkidel on alusetu,» ütles eriteenistuste tegevuse eest vastutava ministeeriumi kõneisik Stanislaw Zaryn.

Valitsusvastane tippadvokaat Roman Giertych ütles hiljuti ajalehele Gazeta Wyborcza, et Poola kasutas nuhkvara «võitluseks demokraatliku opositsiooni vastu».

«Seda tüüpi programmi kasutamine võitluseks opositsiooni vastu elimineerib täielikult demokraatlike valimiste mõtte,» ütles ta, selgitades, et nuhkvara kasutati enne 2019. aasta valimisi.

Opositsioonitegelane Ewa Wrzosek väitis samuti, et Pegasuse nuhkvara kasutati tema vastu. Ta teavitas sellest ka Apple'it.

Kanada küberjulgeoleku uurimiskeskus Citizen Lab kinnitas, et uurisid Pegasuse kasutamist Giertychi ja Wrzoseki vastu.

«Me viisime läbi need uurimised ja andsime kahele nimetatud isikule kinnituse, et neid nakatati korduvalt Pegasuse nuhkvaraga,» ütles Citizen Labi vanemteadur John Scott Railton AFP-le.

Poola telekanal TVN teatas 2019. aastal, et riigi korruptsioonitõrjeagentuur kulutas 7,6 miljonit eurot nutitelefoni nuhkvarale.

Zaryn ütles teisipäeval, et tegevuse kontrolli tehti kooskõlas seadusega ning alles pärast peaprokurörilt ja kohtult nõusoleku saamist.

Ta ei kinnitanud ega lükanud tagasi, et Poola kasutas Pegasust.

Pegasuse välja töötanud Iisraeli firma NSO Group on rikkumisi eitanud ja rõhutanud, et selle tarkvara on mõeldud ainult terrorismi ja muu kuritegevuse vastu võitlemiseks.