Šimonytė: Leedu raudteed ähvardavad Valgevene kauba tõttu USA sanktsioonid

Valitsusjuht viitas LTG avaldusele, et firma oli saanud USA rahandusministeeriumi välisasjade kontrollkojalt (OFAC) teate selle kohta, et Washingtoni sanktsioonid Valgevene väetisetootja Belaruskali vastu ei ole Leedu firmale siduvad.

«LTG [..] ei toonud välja lõiku, milles on selgelt kirjas, et OFAC ei saa tagada, et LTG-d ei lisata sanktsioneeritud ettevõtete nimekirja,» lausus valitsusjuht eile.