Hiina käskis 13 miljonil Xi'ani elanikul koroona tõttu koju jääda

Esialgu teatati, et Xi'an karmistas laieneva koroonapuhangu tõttu reisipiiranguid.

Hiina on mitmes linnas tekkinud koroonakollete pärast ärevuses, sest veebruaris võõrustab Peking taliolümpiamänge.

Xi'an teatas kolmapäeval 53 COVID-19 nakkusjuhust. Alates 9. detsembrist on viirus tuvastatud 143 inimesel.

Kaugbussijaamad on suletud ning Xi'ani viivatel maanteedel on kontrollpunktid. Lennuliiklust jälgiva portaali VariFlight andmetel on tühistatud üle 85 lennu.