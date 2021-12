Soome tõmbab koroonahädapidurit

Koroonapassiga seotud piirangud kehtivad 20. jaanuarini.

Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru teatas täna hommikul valitsuse pressikonverentsil, et Soome riiginõukogu on otsustanud soovitada ajutist koroonapassi kehtivuse kaotamist keskmise ning kõrge nakatumise riskitasemega üritustel piirkondades, kus koroonaviiruse levik on ulatuslik.

«[Täna esitletud] piirangud käivitavad praktiliselt hädapidurimehhanismi,» ütles Kiuru.

Hetkel on Soomes leviku tase ulatuslik peaaegu kogu riigis, olukord on Kiuru sõnul kõige halvim Uusimaal, Põhja-Pohjanmaal, Pirkanmaal ja Päris-Soomes. Nendes piirkondades on oodata ka rangemaid piiranguid kui valitsus nõuab, kuna regionaalhaldusametitel on võimalus kehtestada ka lisapiiranguid.

FOTO: Elaine Thompson / AP / Scanpix

Soome tervise- ja heaolu amet (THL) on koostanud nimekirja ruumidest ja üritustest, kus risk koroonaviirusesse nakatuda on keskmine või kõrge.

Nimekirja kuuluvad näiteks suured määramata istekohtadeta ühislaulu- ja spordiüritused ning kontserdid keskmise või kõrge riskitasemega ürituste hulka, ütles pressikonverentsil Soome teadus- ja kultuuriminister Antti Kurvinen. Taolistele üritustele ei ole 28. detsembrist alates võimalik osaleda isegi koroonapassiga, need soovitatakse ära jätta.

Valitsus ei soovitanud piiranguid kehtestada madala riskiga üritustele, kuid täheldas, et piirkondlikud haldusasutused võivad lisaks rangemaid piirkondlikke piiranguid teha. Vähese riskiga ürituste hulka kuuluvad näiteks kino- ja teatrietendused, ning muud kultuuri- ja spordiüritused kus on kasutusel määratud istekohad.

28. detsembrist tuleb koroonapass kasutusele kõigis kohvikutes, restoranides, baarides ning teistes söögi- ja joogikohtades alates kella 18st. Alkoholimüük lõpetatakse kell 17. Uued piirangud kehtivad kolm nädalat.

Helsingi linnapea Juhana Vartiainen teatas 15. detsembril Helsingi koroonainfos 16-29-aastastele suunatud suunamudijate, sotsiaalmeedia ning ühistranspordi reklaamitahvlite kaudu toimuvast vaktsineerimiskampaaniast. «Oleks tähtis, et selle vanuserühma vaktsineerituse tase paraneks,» täheldas Vartiainen.

Soome Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi (STM) teatel on peagi COVID-19 vaktsiine võimalik saada alates 5. eluaastast. Riiginõukogu määrust vaktsineerimise vanusepiirangu muudatusest käsitletakse nõukogu tänasel koosolekul ning soovitakse kehtestada homsest. Pärast seda on vaktsineerimiste alustamine piirkondlike omavalitsuste vastutusel. Seni on vaktsineerimise võimalus olnud kõigil üle 12-aastastel.