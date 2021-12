Puremislembese USA esikoera vahetas välja noor kutsikas

Majorit oli Valgest Majast juba varem eemaldatud, kuid seniseid ärasaatmisi põhjendasid Biden tema ja esileedi Jill Bideni eemalviibimistega tööasjus. Tänaseks on aga selge, et Majori käitumine ei ole pärast treeninguid ekspertidega paranenud ja koera uus elukoht on nüüd edaspidi peretuttavate juures.

Koduloomade käitumisega on ka varasematel presidentidel olnud probleeme. Pärast Valgest Majast lahkumist on näiteks Barack Obama tunnistanud, et koer Sunnyga polnud just kõige lihtsam, sest lemmik jättis aeg ajalt oma «kingitusi» siseruumidesse. Samuti jõudis avalikkuse ette teateid, et lemmik hammustas Valge Maja külalist ja tõukas ka kaheaastast last.