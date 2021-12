WHO juht: ükski riik ei saa end pandeemia eest minema tõhustada

«Ükski riik ei saa end pandeemia eest minema tõhustada,» ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ajakirjanikele.

ÜRO terviseagentuur on juba pikalt kurtnud, et ligipääs koroonavaktsiinidele on riigiti äärmiselt ebavõrdne.