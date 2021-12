Lääs süüdistab Moskvat olukorra eskaleerimises enne läbirääkimisi

Saksa välisminister Annalena Baerbock ütles, et on «äärmiselt mures» seoses Vene presidendi Vladimir Putini ähvardusega valmisolekust astuda sõjalisi samme.

Baerbocki sõnul suurendas tema muret asjaolu, et sellele hoiatusele on järgnenud Vene vägede täiendavad liikumised Ukraina piiril. Ta deklareeris, et suurt kriisi saab vältida üksnes läbi dialoogi.