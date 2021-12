Šoigu: Venemaal on kutselisi sõjaväelasi ajateenijaist kaks korda enam

«Jätkame kutselise armee loomist. Tänaseks on komplekteeritus ohvitseride osas viidud 96 protsendini ja muu koosseisu lepinguliste sõjaväelaste osas 99,4 protsendini. Neid on üle kahe korra rohkem ajateenijaist,» ütles Šoigu.

Tema sõnul on edukalt lahendatud ka sõjaväelaste ja nende perede sotsiaalküsimused.

«Sel aastal on töötasu indekseeritud 3,7 protsenti. Järgmisel aastal on kavas seda tõsta veel neli protsenti. Eluasemekohustused on täidetud ligi 111 000 kaitseväelase osas,» ütles minister.