Esimesed naaritsad on juba vaktsineeritud. Soome karusloomakasvatajate liidu (FIFUR) ning Helsingi Ülikooli poolt väljatöötatud Furcovaci vaktsiin sai tingimusliku kasutusloa Soome toiduohutusametilt esmaspäeval. Tegu on spetsiaalselt loomadele mõeldud vaktsiiniga, mis on Soomes loodud.