Saakašvili ei ilmunud taas tervise tõttu Gruusias kohtu ette

Prokuratuuri väitel on fikseeritud, et Saakašvilil oli meeleavalduse laialiajamise ajal 40 korda mobiilside toonase siseministri Vano Merabišviliga. Saakašvili ise väitis 29. novembril kohtus, et sai meeleavalduse laialiajamisest teada alles hommikul ärgates.