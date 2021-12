Pressikonverents leiab aset Maneži näitusemajas Moskvas. Rakendatud on karmid karmid meetmed koroonaviiruse leviku piiramiseks. Koroonapiirangutest tulenevalt on Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul lubatud pressikonverentsile ühtekokku 500 ajakirjanikku – nii välis- kui kodumaiseid. Varasematel aastatel on neid olnud enam kui tuhat.