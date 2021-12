OSCE teatel jõuti leppeni relvarahu Ukraina idaosas taastada

Kiiev on pidanud sõda venemeelse ülestõusu vastu riigi idaosas aastast 2014, mil Kreml annekteeris Krimmi poolsaare.

Lääneriikide väitel on Venemaa koondanud Ukraina piirile 100 000 sõjaväelast ja plaanib talvist invasiooni.

Ühendriigid on hoiatanud Kremli enneolematute sanktsioonidega, kui rünnak korraldatakse.

«See on suurima tähtsusega inimeste jaoks, kes elavad kummalgi pool kontaktliini,» lisas ta.

Konflikti vältel on teatatud mitmest relvarahust, kuid need on läbi kukkunud. Viimane neist sõlmiti mullu juulis, kuid hootised ohvritega tulevahetused kestavad edasi.