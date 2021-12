London taunib Kremli sõjakat retoorikat ja USA on jaanuaris valmis kõnelusteks Venemaaga

Moskva esitas eelmisel nädalal Läänele ulatuslikud julgeolekunõudmised ning soovib, et NATO ei võtaks uusi liikmeid ja USA ei rajaks uusi baase endistesse Nõukogude Liidu riikidesse.

Truss rõhutas, et NATO on kaitseallianss, ja kiitis Ukrainat, kes on suutnud end Venemaa provokatsioonidest ja agressioonist hoolimata vaos hoida.

Mis tahes sissetungile vastatakse «jõuliselt, seal hulgas kõigi liitlaste kooskõlastatud sanktsioonidega», hoiatas Truss.

Vladimir Putin virtuaaltippkohtumisel USA presidendi Joe Bideniga. FOTO: Mikhail Metzel

President Vladimir Putin ütles neljapäeval, et Washingtoni valmisolek arutada Venemaa julgeolekuettepanekuid NATO ittalaienemise ohjeldamiseks on positiivne. Putini sõnul on Washington valmis alustama kõnelusi järgmise aasta algul Genfis.

Truss ütles, et ainus viis olukorda lahendada on dialoogi teel. «Ma tervitan fakti, et Venemaa on andnud märku valmidusest jaanuaris kõnelusi alustada.»

USA on jaanuari alguses valmis kõnelusteks Venemaaga

USA valmistub läbirääkimisteks Venemaaga, mis võiksid alata mõne nädala pärast, ütles neljapäeval kõrge ametnik. Lääneriigid süüdistavad Moskvat vägede koondamises Ukraina piirile.

«USA on valmis diplomaatiaks juba jaanuari alguses,» ütles ametnik ja lisas, et valmis ollakse nii kahepoolseteks kõnelusteks kui läbi «mitme kanali».