Austria, Ungari ja Horvaatia piiri vahelisse Sloveenia nurka jääv jõuluküla on pannud see aasta välja üle 30 jõulusõime, mis on valmistatud nii puidust, mesilasvahast, taignast kui ka nöörist.

«Me tahame rõhutada, et meie majade uksed siin on lahti ja me soovime, et külalised astuks meie hoovidesse, näeks neid stseene ja kohtuks meiega,» rääkis AFP-le Bojan Leser, kes juhib ringkäike jõulusõimede juurde, mis toovad umbes 200 elanikuga külla igal aastal tuhandeid külalisi lähemalt ja kaugemalt.