Gorbatšovi väitel läks USA pärast Nõukogude Liidu lagunemist ülbeks

Vene president Vladimir Putin on viimasel ajal hakanud süüdistama NATOt Venemaa piiridele lähenedes tema julgeoleku ohustamises. Eelmisel nädalal nõudis Moskva «õiguslikke tagatisi», et allianss lõpetab ittalaienemise.

«Ma loodan, et neil on tulemus.»

Moskva esitas eelmisel nädalal Läänele ulatuslikud julgeolekunõudmised ning soovib, et NATO ei võtaks uusi liikmeid ja USA ei rajaks uusi baase endistesse Nõukogude Liidu riikidesse.

Putin ütles neljapäeval, et Washingtoni valmisolek arutada Venemaa julgeolekuettepanekuid NATO ittalaienemise ohjeldamiseks on positiivne, ja et kõnelused võivad alata jaanuaris Genfis.