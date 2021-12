Moskva ja Washingtoni värskete ähvarduste taustal on jätkunud Vene vägede koondumine Ukraina piirile, kinnitavad äsja avaldatud uued satelliidifotod, millelt on näha varasemast rohkemaid tanke, mobiilseid raketisüsteeme ja moodsaid lühimaa ballistiliste rakettide patareisid.

Teisipäeval tehtud satelliidiülesvõttelt on näha Kurski harjutusalale koondatud lahinguüksust ning kolmapäevaselt pildilt Opuki harjutusalal Krimmis viibivaid üksusi.

Kõnekaimad on ehk aga 13. detsembril tehtud satelliidifotod, mis näitavad annekteeritud Krimmis asuvat Bahtšisarai baasi: kui Maxari samast kohast oktoobris tehtud fotol oli baas pooltühi, siis detsembri keskel on see satelliidipildi kohaselt täis sadu soomukeid ja tanke, vahendas Reuters.