Kiiev: Ukraina peab osalema kõnelustel euroatlantilise julgeoleku üle

«Toetame ideed, et USA, Euroopa Liit ja NATO räägiksid Venemaaga senikaua, kuni peateema on Venemaa Ukraina vastase sõja kui rahvusvahelise relvakonflikti lõpetamine. Ukrainas on kaalul euroatlantiline julgeolek, seetõttu peaks Ukraina sellistes julgeolekukonsultatsioonides osalema,» säutsus Kuleba Twitteris.