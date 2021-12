NYT: USA arendab kava Ukraina abistamiseks lahinguluure alal

«Esimene asi, mida me teha saame, on reaalajas toimiv luure, mis ütleb: »Venelased tulevad üle rajajoone«. Me ütleme seda neile ja nad kasutavad seda venelaste sihikule võtmiseks,» ütles president Barack Obama ajal asekaitseministri kohuseid täitnud Evelyn Farkas.

«USA ametnikud möönavad, et üks võimalik probleem operatiivse luureandmete pakkumisel on see, et see võib viia Ukraina esimese löögi andmisele,» kirjutab artikkel.