Paavst kutsus jõulupöördumises üles dialoogile

Seekord on igatsetud perekohtumisi varjutamas viiruse omikrontüvi ja piiranguid võib veel enam tulla.

Oma traditsioonilises esimese jõulupüha pöördumises «Urbi et Orbi» («Linnale ja maailmale») kõneles paavst Püha Peetruse väljakule kogunenud usklikele, et «meie sotsiaalsete suhete võimekus on tõsiselt proovile pandud» ja kasvab kalduvus tagasi tõmbuda, teha kõike üksi.