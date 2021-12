Teheran: uraani ei rikastata üle 60 protsendi isegi tuumakõneluste nurjumisel

Iraani Aatomienergiaagentuuri direktor Mohammad Eslami ütles, et uraani rikastatakse tasemeni, mida läheb vaja riigi vajaduste katmiseks, edastas Vene uudisteagentuur RIA Novosti.

«Meie eesmärk seoses uraani rikastamisega on rahuldada meie tööstuse ja tootmise, aga ka rahva vajadusi,» ütles ta.

Iraani põhivaenlane Iisrael, kes on tuumaleppele vastu, hoiatas novembris, et islamivabariik on teinud ettevalmistusi uraani rikastamiseks relvakõlbuliku 90 protsendini.