Kongo DV idaosas hukkus enesetapurünnakus vähemalt kuus inimest

Põhja-Kivu kuberneri kõneisik kindral Sylvain Ekenge ütles, et turvamehed takistasid pommaril rahvarohkesse baari siseneda, mispeale too oma lõhkeseadeldise baari sissepääsu juures plahvatama pani.

«Beni linnas ja ümbruskonnas on neil aegadel raske aru saada, kes on kes,» lisas Ekenge.

Beni linnapea, politseikolonel Narcisse Muteba Kashale ütles, et ohvrite seas on kaks last. Vähemalt 13 inimest toimetati haiglasse.