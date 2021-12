Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis hoogustub koroonapuhang

Mõnes Austraalia osariigis on koroonaviiruse omikronvariandi osakaal kerkinud rohkem kui 70 protsendini. Uus-Lõuna-Walesis üldiselt ei uurita, millise variandiga on tegu, kuid osariigi terviseminister Brad Hazzard andis mõista, et omikron on laialt levinud.