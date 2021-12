Jõulude ajal on maailmas tühistatud üle 6400 lennu

Piloodid, stjuardessid ja muud lennundusala töötajad on haigestunud koroonaviirusesse või pidanud karantiini minema. See on sundinud Lufthansat, Deltat, United Airlinesi ja paljusid teisi lennuettevõtteid ühel aasta reisimise tipp-perioodil hulgaliselt lende tühistama.