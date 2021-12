Läti soovib raskuste kiuste jõudsalt uusi tuuleparke rajada

«Meie uus tuulepark Ventspilsi lähedal, mille koguvõimsus on 58,8 MW, on juba ehitusjärgus ning plaanikohaselt valmib see järgmiseks aastaks. Aastaks 2030 on meil plaanis rannikul vähemalt üks tuulepark veel avada, suure tõenäosusega Kurzeme ranniku lähedal, sest seal puhub meretuul segamatult,» lausus Läti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juht Toms Nāburgs.