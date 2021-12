Türgi kutsus Venemaad loobuma ühepoolsetest nõudmistest NATOle

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu kutsus Moskvat ja allianssi tegelema erimeelsustega otsekõnelustel, mille on välja pakkunud NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

«Ettepaneku vastuvõtmiseks peab see olema vastuvõetav mõlemale poolele. Venemaa on esitanud ettepanekud, kuid võib-olla soovib NATO Venemaalt samasuguseid tagatisi. See küsimus ei ole ühepoolne,» ütles Türgi välisminister.