Poola president vetostas USA kompanii vastu suunatud meediaseaduse

Duda märkis, et paljud poolakad suhtusid seaduseelnõusse taunivalt ning see oleks andnud hoobi Poola kui hea ärikeskkonna mainele.

Duda ütles, et on põhimõtteliselt nõus sellega, et riigid peaksid piirama välisosalust meediaettevõtetes. Ta märkis, et paljudel teistel demokraatlikel riikidel, sealhulgas USA-l, Prantsusmaa ja Saksamaal on taolised seadused olemas.