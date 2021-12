Iisraeli avaliku julgeoleku ministrit turvatakse ähvarduste tõttu ööpäevaringselt

Minister, kelle haldusalas on ka politsei, ütles, et USA ametnikud tõstatasid temaga uusasunike vägivallaga seonduvad küsimused ning ta soovis nendega tegeleda.

Opositsioonipoliitikud läksid veel kaugemale ning ütlesid, et tema kommentaarid andsid ettekäände palestiinlaste vägivallaks.

Esmaspäeval Twitteris avaldatud postituses ütles Barlev, et on nüüd ööpäevaringse kaitse all. «Mind ähvardavad Iisraeli juudid,» kirjutas ta.