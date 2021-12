Briti teadlane: omikron ei ole sama hull kui eelmised tüved

Kuigi haiglaravi vajavate juhtumite hulk on Suurbritannias omikrontüve leviku tõttu viimaste nädalate jooksul kasvanud, paistab haigestumus olevat kergem ning paljud haiglaravi vajavatest patsientidest on ravil võrdlemisi lühikest aega, märkis Oxfordi ülikooli meditsiiniprofessor Sir John Bell, kes tegutseb ka valitsuse nõustajana.

«Jubedad kaadrid, mida nägime aasta tagasi, kus intensiivravipalatid olid täis ja paljud inimesed surid enneaegselt, on nüüd minu arvates ajalugu ja võime tunda kergendust, et see ilmselt on ka edaspidi nii,» lausus Bell BBC-le.