Vene retoorika on pannud soomlased taas arutama NATOga liitumise üle

Venemaa NATO-lt nõutavad tagatised, et allianss ei laieneks itta ning Soomele ja Rootsile suunatud hoiatused on erinevad tavapärasest seisukohast, kus Venemaa leidis, et NATO-ga ühinemine on Soome enda otsustada.

Soome parlamendi väliskomisjonis on selles osas erinevaid seisukohti. Komisjoni esimees Mika Niikko, aseesimees Erkki Tuomioja ning ekspeaminister Matti Vanhanen leiavad, et Soome ei peaks praeguses olukorras oma välispoliitilist joont muutma. Nad meenutavad, et praegusel valimiste vahelisel perioodil võeti vastu nii välis- kui julgeoleku- ja kaitsepoliitika raportid.

«Seal on meie seisukohad kirjas. Sellistes hinnangutes on alati ka teatud tolerants keskkonna muutumise osas, millega on varem arvestatud,» ütles Vanhanen STT-le.

Vanhase sõnul algas olukorra pingestumine juba 2014. aastal.

Ka Niikko arvates pole ümbritseva keskkonna muutumine muutnud Soome seisukohti. «Eelkõige kujundame oma seisukohad ise ja määrame oma julgeolekupoliitika suuna,» ütles Niikko.

Niikko ei pea NATO-ga liitumist praegu aktuaalseks. «Minu isiklik seisukoht on, et pole väga tark hakata rääkima NATO liikmesusest olukorras, kus NATO ja Venemaa katsuvad jõudu Ukraina küsimuses.»

Endise välisministri Tuomioja hinnangul on Venemaa jõulisem retoorika seotud peamiselt Ukrainaga, aga järjekindluse mõttes peab Venemaa rääkima ka NATO laienemisest tervikuna. «See ei muuda Soome osas midagi, ega too kaasa midagi uut.»

Tuomioja tõdes, et sõjalise liiduga liitumine on endiselt Soome enda asi. «Venemaa on pidevalt öelnud, et reageerivad sellele (NATO liikmesusele) eitavalt.»

Vanhanen näeb aga Venemaa viimase aja avaldustes teatud muudatust Soome võimaliku liitumise osas NATO-ga.

«Nad näitasid seni selgelt, et see on Soome enda asi. Selles osas on nende seisukoht viimastel nädalatel muutunud ja nad väljendavad otse oma seisukohta selles osas, mida Soome peaks, või ei peaks tegema. Nad on oma seisukohta muutnud ja stabiilsuse seisukohast pole see küll hea.»

Soome Koonderakonna aseesimehe Elina Valtose sõnul on Venemaa retoorikas toimunud muudatus, mis mõjutab ka Soome võimalikku liitumist.

Valtose arvates oleks tagumine aeg vähemalt arutada võimalikku NATO täisliikmesust. «Leian, et oleks hea alustada selles osas laialdast arutelu,» sõnas ta.

Tuomioja arvates arutatakse NATO üle Soomes piisavalt.