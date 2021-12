Eurosaadikud on oodatud #MeToo koolitustele

Skaala ühes otsas seisab kirjeldus, kuidas eurosaadik ja tema alluvad lähenesid europarlamendi Brüsseli maja ees Luxembourgi platsil naisele ja pakkusid talle tööd väitega, et tema profiil on täpselt selline, nagu nad otsivad. Vastuseks küsimusele, milline see profiil siis on, jõllitasid nad naise rindu ja seelikut.