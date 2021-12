Ukraina ootab USA-lt tuleval aastal 360 miljoni eest sõjalist abi

«On mitu suunda, mida mööda me koos USA-ga töötame, mis puudutab sõjalise abi eraldamist. Esiteks on standardabi, mida pakub kongress läbi eelarve, mille järgi me saame tuleval aastal 300 miljonit dollarit. Teiseks on abi, mis on tehtud ametlikuks USA presidendi täitevmäärustega, ja president Joe Biden kiitis septembris heaks 60 miljoni dollarise paketi, seejuures on asjaomased süsteemid juba Ukrainale saadetud,» rääkis Markarova.