Minsk: Lääs peab esimesena alustama julgeolekudialoogi ülessulatamist

Kaitseministeeriumi rahvusvahelise sõjalise koostöö osakonna juhataja Oleg Voinov ütles, et «see on kindel ja põhimõtteline seisukoht, mis on punane joon ning mis kulgeb läbi kõigi tegevuste ja otsuste».

Ta märkis, et kaitseministeerium on valmis praktilise koostegevuse taasalustamiseks, kuid ainult juhul, kui see on konstruktiivne, võrdne ja vastastikku lugupidav.