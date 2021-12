Suri fotograaf Sabine Weiss

«Ma pidin algusest peale fotograafiaga elatist teenina, see ei olnud kunst,» ütles Weiss 2014. aastal usutluses ja lisas, et alustas pildistamist 1942. aastal. «See oli käsitöö.»

Tema tööd on mitme maailma juhtiva muuseumi nagu New Yorgi Museum of Modern Art ja Metropolitan Museum ning Pariisi Pompidou keskus püsiekspositsioonis.